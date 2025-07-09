Эксперт Андрианов: Росатом локализует производство титановых имплантов на 95%

Гендиректор ООО "Росатом МеталлТех" отметил, что планы по выходу на зарубежные рынки будут разрабатываться после закрепления за компанией части рынка в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Росатом локализует производство титановых имплантов на 95%. Об этом сообщил на стенде ТАСС на "Иннопроме" генеральный директор ООО "Росатом МеталлТех" Андрей Андрианов.

"Локализация будет достигать 95%, потому что титановая губка как сырье - это Соликамский магниевый завод, титановый слиток - это Чепецкий механический завод. А изделие - это уже Росатом-имплантат, дочерняя структура "Росатом МеталлТех", - сказал Андрианов.

Он отметил, что планы по выходу на заграничные рынки будут разрабатываться после закрепления за компанией части рынка в России. "Я думаю, что на следующем "Иннопроме" можно будет уже поговорить более конкретно о планах и результатах, может быть, первых результатах выхода на международный рынок", - сказал он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.