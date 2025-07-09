Росатом: батарея электромобиля "Атом" справилась с температурами в Арктике

В настоящий момент электромобиль "Атом" проходит предсерийные испытания, отметил директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Аккумулятор электромобиля "Атом" успешно справился с испытаниями при работе в низких температурах в Арктике. Об этом сообщил на стенде ТАСС во время Иннопрома директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" (управляющая компания Топливного дивизиона "Росатома") Александр Бухвалов.

"Испытания прошли штатно, то есть мы планировали посмотреть, как будет вести себя батарея нашей разработки. Она показала очень хорошие результаты, то есть все параметры, которые мы планировали были достигнуты", - сказал он.

Бухвалов отметил, что сейчас электромобиль "Атом" проходит предсерийные испытания: первые образцы уже ездят на дорогах. Одна из машин вернулась с Северного полюса, куда была доставлена ледоколом и где проходила ряд испытаний. "Мы не столько хотели испытать машину в северных арктических условиях, сколько хотели показать людям, что электромобильность сегодня это уже не будущее, а настоящее", - добавил он.

Электромобиль "Атом" разрабатывается с 2021 года, в мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.