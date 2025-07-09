WSJ: Трамп отложил введение пошлин ради заключения торговых сделок

Газета пишет, что перенести вступление в силу тарифов президента США убедил глава Минфина Скотт Бессент

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перенес вступление в силу торговых пошлин с 9 июля на 1 августа, поскольку глава Минфина Скотт Бессент попросил его дать больше времени на заключение торговых сделок. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер в беседах с помощниками выражал недовольство в связи с отсутствием прогресса в торговых переговорах. Трамп рассчитывал, что "на волне успеха после подписания законопроекта о госрасходах и авиаударов по Ирану" сможет добиться выгодных торговых сделок, однако так и не получил от других государств устраивающих его предложений. Бессент и часть американских чиновников убедили Трампа, что дополнительное время позволит им добиться прогресса в переговорах с торговыми партнерами, включая Евросоюз и Индию.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа. 27 июня американский лидер уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих уведомлений администрация США приступили в последние несколько дней.