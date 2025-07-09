Iltalehti: в Финляндии санкции против РФ привели к росту торговли рублями

Как пишет газета, причиной такой тенденции стало прекращение банковских переводов между странами

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции спровоцировали процветание торговли рублями в торговых центрах и социальных сетях в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti.

Как пишет издание, причиной тенденции стало прекращение банковских переводов между двумя странами, из-за чего те, кому необходимо перевести деньги в Россию, стали испытывать трудности.

Одним из способов решения проблемы портал называет заключение договоренности между частными лицами об обмене валютой через соцсети и приводит в пример Telegram-канал "Обмен валют в Финляндии" с 24 тыс. участников, с помощью которого осуществляется торговля рублями и евро без посредников. Отмечается, что большинство пользователей проживают в столичном регионе страны.

Газета также пишет, что администраторы канала рекомендуют отдавать предпочтение торговых центрам для проведения обмена из-за большого количества людей, так как существует риск столкнуться с мошенниками и грабителями.