Степень локализации нового минивэна Sollers SP7 превысит 60%

Заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика отметила, что минивэн будет как минимум на 20% дешевле представленных на рынке импортных аналогов с бензиновыми двигателями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Уровень локализации нового минивэна Sollers SP7 превысит 60%. С 2026 года "Соллерс" сможет обеспечить достаточное количество баллов для признания новинки российской для участия в госзакупках и, возможно, предложить ее в качестве такси премиального класса, сообщила ТАСС заместитель генерального директора "Соллерса" Зоя Каика в кулуарах выставки "Иннопром".

"Могу сказать, что уровень локализации будет более 60%. Мы планируем локализовать бензиновые двигатели, которыми комплектуются минивэны, а также начать производство автоматических коробок передач. Кроме того, будут локализованы ключевые элементы электронной архитектуры, включая электронные блоки управления, а также компоненты системы безопасности", - сказала она.

"Мы сможем уже со следующего года обеспечить достаточное количество баллов для признания этого продукта российским для участия в госзакупках, возможно предложим его в качестве такси премиального сегмента, потому что автомобиль будет полностью соответствовать всем критериям российского продукта", - подчеркнула Каика.

Она также отметила, что пока преждевременно говорить о ценовом позиционировании Sollers SP7, но подчеркнула, что минивэн будет как минимум на 20% дешевле представленных на рынке импортных аналогов с бензиновыми двигателями.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.