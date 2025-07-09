"ТВЭЛ": электромобиль "Атом" будет доступен по цене большинству жителей РФ

Директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов уточнил, что "официальная цена еще не объявлена"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Электромобиль "Атом" смогут позволить себе большинство жителей России. Об этом на стенде ТАСС на выставке "Иннопрома" сообщил директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" (управляющая компания Топливного дивизиона "Росатома") Александр Бухвалов.

"Официальная цена еще не объявлена, но мы предполагаем, что автомобиль "Атом" будет в той ценовой категории, которую большинство жителей смогут покупать. Плюс мы совместно с Минпромторгом рассматриваем всевозможные меры поддержки, которые действуют и сейчас, и не только на электромобиль "Атом". Поэтому мы надеемся, что он получит широкое распространение", - сказал Бухвалов.

Электромобиль "Атом" разрабатывается с 2021 года, в мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.