Росатом может вдвое увеличить объем производства титановых имплантов

Гендиректор ООО "Росатом МеталлТех" Андрей Андрианов отметил, что "продукция имеет широкие перспективы для внедрения"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Росатом рассчитывает увеличить объем производства титановых имплантов в полтора-два раза из-за развития медицинской помощи и роста числа операций. Об этом сообщил на стенде ТАСС во время "Иннопрома" генеральный директор ООО "Росатом МеталлТех" Андрей Андрианов.

"Объем производства составит 140 тысяч изделий - это пластины и штифты. По сути, 140 тысяч операций, этот объем - порядка 30% рынка. Я думаю, что мы будем сохранять свою долю в этом объеме, не превышая ее, и расти вместе с рынком. Но думаю, что с учетом тех тенденций, которые мы видим в развитии этого рынка, раза в полтора, если не в два, нам придется вырасти вместе с рынком, потому что количество операций растет, причины самые разные", - сказал Андрианов.

Чуть менее года назад компания получила регистрационное удостоверение на свой новый продукт - пластины и винты для надкостного остеосинтеза из титана и из нержавеющей стали, а также инструмент для их установки, аппараты наружной фиксации. "Отличительной чертой данных продуктов является то, что они демонстрируют в себе квинтэссенцию, концентрацию самых современных достижений мировых технологий в этой области. Продукция имеет широкие перспективы для внедрения", - отметил Андрианов.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.