OneTwoTrip: втрое больше россиян запланировали отдых на новогодние праздники

В топ-3 направлений вошли Таиланд, Китай и Индонезия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество россиян, которые уже запланировали новогодний отдых и купили авиабилеты, этим летом выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"В этом году на период с конца декабря 2025 года на начало января 2026 года уже куплено в 3,1 раза больше билетов, чем год назад. Места размещения за границей, как и годом ранее, россияне пока не спешат бронировать - количество заказов осталось на уровне прошлого года", - рассказали эксперты.

Россияне, заранее планирующие праздники, в основном предпочитают Азию: на Таиланд приходится 24,2% заказов авиабилетов, на Китай - 16,2%, на Индонезию - 7,5%. Заметно вырос интерес к Китаю: в страну уже куплено в 2,2 раза больше билетов. Спрос на перелеты в Таиланд за год увеличился на 6,6%, в Индонезию - на 41,5%.

В топ-10 вошли и другие азиатские страны, в том числе те, куда год назад почти не совершали ранних бронирований. Например, доля Вьетнама уже составляет 6,8%, тогда как в июле 2024 года клиенты сервиса совсем не планировали перелетов туда на новогодние праздники, отмечается в исследовании.

На пятом месте расположились Филиппины с долей заказов 6,7%, что в три раза больше, чем год назад. Кроме того, в списке востребованных направлений оказались ОАЭ (доля 5,3%, на 29,3% меньше, чем год назад) и Мальдивы (4,1%, рост в 2,7 раза). Многие уже купили билеты на Шри-Ланку (2,2%, спрос остался без изменений) и Сейшельские острова (1,9%, доля заказов на 32,2% меньше).

"А вот вовсе не вошли в десятку популярных стран в этом году Турция, которая годом ранее располагалась на третьей строчке, а также Армения (пятое место в июле 2024 года), Южная Корея (девятая строчка) и Испания (10 место в прошлогоднем рейтинге)", - подчеркнули эксперты.