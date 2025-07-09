"Соллерс" намерен презентовать внедорожник Sollers в IV квартале 2025 года

На производственной площадке в Ульяновске завершен монтаж сварочного оборудования и обновленного конвейера для выпуска нового внедорожника, рассказала заместитель гендиректора компании Зоя Каика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. "Соллерс" планирует завершить все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по разработке нового внедорожника Sollers в начале IV квартала 2025 года. В этот же период рассчитывает провести официальную российскую презентацию готового к производству автомобиля, сообщила ТАСС заместитель генерального директора компании Зоя Каика в кулуарах выставки "Иннопром".

"Мы действительно сейчас находимся на финальной стадии проекта. Вы видели, что мы уже представили совместно с нашими китайскими партнерами первый предсерийный макет этого автомобиля. Рассчитываем, что полностью весь процесс, НИОКР, будет закончен в начале четвертого квартала. Соответственно, машина будет полностью готова к серийному производству", - сказала она.

"И мы рассчитываем, что проведем официальную российскую презентацию уже готового к производству автомобиля в начале четвертого квартала этого года", - добавила Каика.

Она также отметила, что на производственной площадке в Ульяновске уже завершен монтаж сварочного оборудования и обновленного конвейера для выпуска нового внедорожника. Ведется модернизация окрасочного комплекса.

По ее словам, также начаты работы по созданию нового прессового производства. Запуск модели в 2026 году будет осуществлен по полному производственному циклу с минимальным временным интервалом между этапами, включая организацию штамповки кузовных элементов на Ульяновском автозаводе.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.