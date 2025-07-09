В Минпромторге оценили темпы разработки оборудования для СВЧ-электроники

Замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Александр Львов отметил, что темпы разработки отечественного оборудования по производству СВЧ-электроники высокие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Темпы разработки отечественного оборудования по производству СВЧ-электроники достаточно высокие и дают основание рассчитывать, что план увеличить долю охватываемых им технологических процессов до 70% будет выполнен в срок - к 2030 году. Такое мнение выразил ТАСС заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

СВЧ-электроника используется в различных сферах, включая связь, радиолокацию, медицину, промышленность.

"Целевая точка - 70% к 2030 году. 70% позволяют чувствовать себя реально в состоянии технологической независимости. Цифры большие, но темпы, которые были заданы ранее, темпы, в котором сейчас работает министерство промышленности, [говорят о том, что] все возможно, реализуемо", - поделился он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.