Половина опрошенных россиян хотят начать бизнес в общепите

По данным исследования, около четверти из них предпочли бы открыть свой бар

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти половина - 49% - россиян хотели бы начать бизнес в сфере общепита, при этом больше всего респондентов - 27% - предпочли бы открыть свой бар. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для автоматизации документооборота DocsInBox и исследовательского центра "Позиция" (текст есть у ТАСС).

"49% россиян хотели бы открыть свой бизнес в сфере общепита. Наиболее востребованным форматом для открытия бизнеса стал бар. Его хотят открыть 27% респондентов. На втором месте оказалась пекарня - 18,5%. Далее по популярности идут точки быстрого питания (15,5%), ресторан (13,7%) и кофейня (10,5%)", - рассказали эксперты.

Среди основных мотивов для открытия бизнеса в сфере общепита респонденты выделили возможность получать высокий доход (39%), интерес к сфере общепита (28%) и "страсть к еде" (14%). В качестве главного барьера для запуска собственного заведения россияне назвали высокие издержки - 40%. Также 31,4% опрошенных отметили экономическую обстановку, а более 26% - высокую стоимость аренды помещения. Каждый второй житель страны (51,8%) считает, что для открытия небольшого кафе или ресторана требуется более 3 млн рублей.

"Сегодня, по моим оценкам, чтобы открыть небольшое заведение общепита в городе-миллионнике на 20-30 посадочных мест, требуется от 3,5 млн рублей. Ресторанный бизнес - один из самых рискованных, поэтому крайне важно иметь предпринимательский опыт до запуска. С этим согласны респонденты нашего исследования. В качестве трех важных навыков, которыми должен обладать владелец ресторана, они выделили: умение управлять бизнесом (32%), навыки маркетинга и продвижения (24,2%) и умение работать в команде (24%)", - подчеркнул сооснователь DocsInBox Леонид Довбенко.

Опрос проводился в 19 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В нем приняли участие 1 200 совершеннолетних респондентов.