"ЭРА-ГЛОНАСС" будет готова к массовому мониторингу БПЛА к марту 2026 года

К платформе мониторинга транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" ранее было подключено более 500 тыс. транспортных средств во всех регионах РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Единая система идентификации гражданских беспилотных воздушных судов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" технически реализована, к марту 2026 года будет готова к массовому подключению. Такое мнение выразил ТАСС гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Есть постановление правительства, которое предполагает, что с 1 марта текущего года все новые, то есть выпускаемые на рынок беспилотники, полеты которых выполняются в пределах прямой видимости, должны быть оборудованы "ответчиками" или трекерами, а к марту следующего года уже выпущенные ранее, то есть все абсолютно беспилотники должны быть оснащены таким оборудованием. Мы совместно с Госкорпорацией по ОРВД ("Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" - прим. ТАСС) создаем платформу для передачи информации от этих устройств - единую систему идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал он, отметив, что АО "ГЛОНАСС" готово обеспечить работу единой системы идентификации авиабеспилотников к марту 2026 года, но необходима соответствующая нормативная база.

По его словам, внедрение такой платформы обеспечит прозрачность функционирования беспилотников на территории России, станет инструментом смягчения запретов на полеты в регионах страны. К платформе мониторинга транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" ранее подключено более 500 тыс. транспортных средств во всех регионах страны, включая общественный транспорт, лесную технику, малую авиацию. В части беспилотной авиации система протестирована в 12 регионах.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.