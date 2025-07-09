АО "ГЛОНАСС" готово законтрактоваться на поставку систем автовождения для АПК

Намечены планы по определенному объему поставок, отметил гендиректор компании Алексей Райкевич

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. АО "ГЛОНАСС" готовится до конца 2025 года заключить контракты на поставку систем высокоточного автовождения собственной разработки для агропромышленного комплекса. Об этом сообщил в беседе с ТАСС гендиректор компании Алексей Райкевич в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Мы до конца года планируем завершить тесты с крупнейшими производителями сельхозтехники российскими. И примерно в декабре мы планируем заключить с ними коммерческий контракт на поставку отечественной системы высокоточного автовождения", - сказал он.

Райкевич отметил, что уже намечены планы по определенному объему поставок. "Наша разработка также тестируется для дорожной техники, в частности, на трассе М-12 "Восток" совместно с компанией "Нацпроектстрой" мы тестируем беспилотный каток для укладки асфальта", - добавил он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.