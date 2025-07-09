В Сибири создали экспертную группу по редкоземельным металлам

В нее вошли ученые Российской академии наук, сообщил аппарат полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Экспертная группа, в которую вошли ученые Российской академии наук (РАН), создана для оценки потребности экономики в редкоземельных металлах, запасы которых в Сибирском федеральном округе (СФО) составляют 18% от общероссийских. Группа также сформирует перечень продукции, которая может производиться в Сибири, сообщил аппарат полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

"Для решения этой стратегической задачи создана экспертная группа, в которую вошли ученые Российской академии наук", - говорится в сообщении по итогам установочного совещания под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, посвященном развитию СФО.

По словам Серышева, в ближайшей перспективе необходимо организовать выпуск востребованной продукции из редкоземельных металлов.

Ранее Патрушев заявил, что на территории округа планируется создать кластер редкоземельных металлов. По его данным, разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, а в недрах округа содержатся значительные объемы редких металлов. В перспективе запуск новых производств позволит России обеспечить независимость от импорта соответствующей продукции и выйти на новый технологический уровень.

О стратегии развития СФО

Стратегия социально-экономического развития СФО принята правительством РФ в 2023 году и рассчитана до 2035 года. В рамках стратегии предполагается реализация инвестиционных проектов в восьми индустриальных кластерах: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь".

В числе проектов - создание новых предприятий по переработке древесины, строительство и модернизация алюминиевых заводов и горно-обогатительных комбинатов, разработка новых месторождений нефти, газа, угля, цветных и редкоземельных металлов, строительство новых и развитие существующих туристических объектов, заводов по переработке мяса и молока, создание тепличных комплексов.