Эксперт Соболев: немецкий бизнес сохраняет большой интерес к РФ

Торговый представитель России в Индии подчеркнул, что заинтересованные в сотрудничестве с Москвой компании всегда найдут такую возможность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Интерес представителей немецкого бизнеса к деятельности на территории России остается высоким, несмотря на санкционное давление. Об этом ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" заявил торговый представитель России в Индии, занимавший аналогичную должность в Германии в 2018 - 2025 годах, Андрей Соболев.

"Интерес немецкого бизнеса к нашей стране огромен. Он сдерживается невероятными санкциями, которые наложены на нашу страну или, скорее, на немецкий бизнес в плане ограничений и ведения товарооборота и торговой деятельности с нашей страной, но вы можете наблюдать, что в России продолжает активно работать германский бизнес, прежде всего малый и средний предприниматель здесь активно присутствует", - сказал Соболев.

Он также подчеркнул, что заинтересованные в сотрудничестве с Россией компании всегда найдут такую возможность. "В России всегда с интересом и с большим уважением относились к иностранным партнерам, к немецкому бизнесу у нас было особое отношение, но не мы выбрали этот путь эскалации конфликта и путь наложения ограничений на национальный бизнес. Как только разомкнут эти все оковы для немецкого бизнеса, он конечно же здесь окажется", - сказал Соболев.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.