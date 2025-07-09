H&N планирует экспортировать до 150 тонн продукции в Китай в 2025 году

Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов отметил, что китайский рынок играет все более значимую роль в глобальном молочном балансе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Компания Health & Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") планирует в 2025 году экспортировать до 150 тонн продукции в Китай. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов.

"На китайском направлении уже в этом году компания планирует отгрузку на уровне до 150 тонн", - отметил он, уточнив, что основными внешними рынками для компании являются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и другие страны Центральной Азии и Закавказья, где аудитория давно привыкла к российским брендам.

По его словам, китайский рынок играет все более значимую роль в глобальном молочном балансе.

"Несмотря на относительно небольшие объемы потребления на душу населения сегодня, эти цифры стремительно растут. Китайский средний класс в городах потребляет все больше молочной продукции год от года. Для российского бизнеса это не просто возможность, а стратегический вызов. У нас есть качественный продукт, технологическая база и территориальная близость, которая позволяет поставлять молочную продукцию в Китай быстрее и дешевле, чем это делают конкуренты из других регионов", - сказал Алисултанов.

Health & Nutrition входит в число крупнейших переработчиков сырого молока в России. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 21,6%, а производственные объемы увеличились на 20,6%.