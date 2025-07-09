Карчаа: проект насосной станции на Днепре сопряжен с рисками в условиях СВО

Советник главы Крыма отметил, что с технической точки зрения станция, безусловно, нужна, но не в условиях действующих военных реалий

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Проект плавучей насосной станции на Днепре для обеспечения Запорожской атомной электростанции водоснабжением систем охлаждения при выводе станции на мощности сопряжен с очень серьезными рисками в условиях ведения специальной военной операции - это мнение высказал ТАСС эксперт в области атомной энергетики, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Республики Крым Ренат Карчаа.

"Плавучая насосная станция на Днепре - это серьезная конструкция, к которой должна быть подведена целая инфраструктура, - сказал Карчаа. - Мощность станции значительная. Под ее энергообеспечение придется заводить достаточно серьезную подстанцию. Проект весьма дорогостоящий, стоит он миллиарды рублей. Но сколько жить такой плавучей насосной станции и обеспечивающей ее функционирование инфраструктуре в открытой воде при существующих угрозах со стороны ВСУ? Дай бог, чтобы она прожила сутки-двое. А может легко приказать долго жить и через два часа".

Эксперт отметил, что с технической точки зрения станция, безусловно, нужна, но не в условиях действующих военных реалий, так как обеспечить ее безопасность будет крайне сложно, если вообще возможно.

"Мало представляю вообще, как ее выводить на открытую воду, как подводить к ней инфраструктуру в ситуации, когда в любой момент может быть открыт артиллерийский огонь, начаться атаки БПЛА. И потом, нет окончательного решения по конечной локации станции с точки зрения необходимого и достаточного забора воды. Поэтому при всем уважении к замыслу и к проекту, при всем желании поскорее запустить ЗАЭС на практике, до тех пор, пока военные угрозы сохраняются, это крайне опасно и случится очень нескоро", - сказал Карчаа.

Он отметил, что формирование ложных надежд плохо сказывается на климате в обществе. При этом эксперт уточнил, что насосная станция может стать одним из решений вопроса водообеспечения систем охлаждения станции, когда наступит реальное прекращение боевых действий и будут сняты соответствующие риски и угрозы.

Ранее Росатом приступил к изготовлению плавучей насосной станции мощностью до 80 тыс. кубометров в час для обеспечения систем охлаждения ЗАЭС водоснабжением в случае вывода блоков АЭС на проектную мощность.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии холодного останова и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.