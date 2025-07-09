Продажи ГК "Соллерс" в первом полугодии снизились на 22,8%, до 17,6 тыс. авто

Было бы целесообразно внедрить точечные программы обновления парка в легковом сегменте и среди легких коммерческих автомобилей, отметила заместитель гендиректора группы компаний Зоя Каика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Соллерс" реализовала 17,6 тыс. автомобилей по итогам первого полугодия 2025 года, что на 22,8% меньше, чем в январе - июне 2024 года, сообщила ТАСС заместитель генерального директора группы Зоя Каика в кулуарах выставки "Иннопром".

"Мы падаем в динамике примерно в соответствии с общей динамикой рынка. Соответственно, сокращение продаж и по бренду "Соллерса", и по бренду "УАЗ" составит 22,8%", - сказала она.

Каика уточнила, что за январь - июнь 2025 года продажи "УАЗа" снизились на 22% - до 13,3 тыс. единиц. По бренду "Соллерс" падение составило 23% (4,3 тыс. единиц) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Она отметила, что, по мнению компании, было бы целесообразно внедрить точечные программы обновления парка как в легковом сегменте, так и среди легких коммерческих автомобилей. Заместитель гендиректора подчеркнула, что это можно реализовать за счет предоставления российским потребителям прямых скидок при покупке новых транспортных средств взамен на старые.

"Мы по-прежнему считаем, что критично важно сейчас, хотя бы на второе полугодие текущего года, предусмотреть дополнительные меры стимулирования спроса. То есть мы считаем, что было бы крайне важно - в частности, для коммерческого сегмента - увеличить скидку по госпрограмме лизинга до 20%", - подытожила она.