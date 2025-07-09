Под критерии реестра ресторанов могут не попасть 10% заведений общепита в МКД Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, предусматривающий ограничение времени торговли алкоголем в заведениях площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. От 200 до 300 заведений общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах (МКД), могут не попасть под критерии реестра ресторанов, который окончательно будет сформирован до конца года, сообщил в интервью ТАСС глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Предприятия, использующие алкогольную продукцию, в меньшей части формируют налоговую базу. И даже из этих предприятий, а их в многоквартирных домах находится 2,5 тыс., под риском находится от 200 до 300. Это около 10% тех предприятий общепита, которые могут не попасть под эти критерии", - отметил он.

По словам Ситова, большая часть из этих 10% - это маскирующиеся бары, которые на самом деле ими не являются. "Какие-то налоги они уплачивают, но балансируют на грани магазин-бар и получают от этого так скажем дополнительную выгоду, используя лазейки в законодательстве. Сейчас как раз эта лазейка убирается. И если мы говорим о честных предпринимателях, их тоже нужно оценивать отдельно. Возможно, кто-то из них сможет расшириться, потому что мы видим много граничных показателей зала обслуживания, где плюс-минус один "квадрат" для них может сыграть роль, и они сохранят свой бизнес в этом месте", - отметил он.

Закон о "наливайках"

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, предусматривающий ограничение времени торговли алкоголем в заведениях площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года во всех районах города.

При этом требование по величине минимальной площади зала обслуживания, необходимой для получения заведениями общепита лицензии на продажу алкогольной продукции, устанавливается для всех заведений вне зависимости от типа постройки домов, в которых они расположены. В случае несоответствия перечисленным критериям заведения не лишатся лицензии на продажу алкогольной продукции, но будут осуществлять ее в пределах установленного времени - с 11 до 22 часов - по аналогии с магазинами.