В России вылов тихоокеанских лососей с начала 2025 года превысил 27 тыс. тонн

В Камчатском крае добыто почти 9 тыс. тонн, в Хабаровском крае - более 7,6 тыс. тонн, в Приморском крае - свыше 6,8 тыс. тонн

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вылов тихоокеанских лососей в России с начала лососевой путины в 2025 году превысил 27 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство.

"К 7 июля рыбаки добыли свыше 27 тыс. тонн тихоокеанских лососей (+8,5 тыс. тонн или 145,8% к уровню 2023 года (18,6 тыс. тонн), - говорится в сообщении.

В том числе в Камчатском крае добыто почти 9 тыс. тонн, в Хабаровском крае - более 7,6 тыс. тонн, в Приморском крае - более 6,8 тыс. тонн, в Магаданской области - более 2,6 тыс. тонн, в Сахалинской области - 948 тонн, в Чукотском автономном округе - 139,5 тонн.

"В июне - июле специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провели два этапа траловой съемки горбуши (основного промыслового объекта) в Беринговом море, прикамчатских водах и северо-западной части Тихого океана (всего 72 траления). По предварительным результатам учтенная численность горбуши фактически подтверждает прогнозы на этот год", - сообщает Росрыболовство.

По итогам лососевой путины 2025 года, по оценкам отраслевой науки, может быть добыто порядка 312 тыс. тонн.

В 2024 году вылов лососевых в России составил 235,5 тыс. тонн. По итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося - объем вылова превысил 600 тыс. тонн.