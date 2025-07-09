Акции Гонконга падают на фоне обещания Трампа не откладывать введение торговых пошлин

Ключевой индекс Hang Seng после начала торгов снизился на 1,05%

ГОНКОНГ, 9 июля. /ТАСС/. Фондовый рынок Гонконга возобновил падение на фоне неопределенности, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа, что он больше не планирует откладывать вступление в силу торговых пошлин, которое сейчас намечено на 1 августа. Как сообщает Гонконгская биржа, ключевой индекс Hang Seng после начала торгов снизился на 1,05% (минус 254,44 пункта), до 23 893,63.

Снижение демонстрируют и другие индексы биржи. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, снизился на 1,12% (минус 97,54 пункта), до 8 611,12. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, тоже показал спад - на 1,68 % (минус 89,37 пункта), до 5 236,58 пункта.

Акции Гонконга, которые показали во вторник рост на сообщениях о том, что Трамп отложил до 1 августа дату вступления в силу новых пошлин для ряда стран, опять снижаются, как полагают брокеры, в связи с тем, что хозяин Белого дома выступил с резким заявлением, что эти сроки не будут меняться и "никаких отсрочек не будет".

Ранее Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.