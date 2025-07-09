Волгоградские аграрии приступили к уборке урожая зерновых

В пресс-службе администрации Волгоградской области отметили, что зерновой клин с учетом поздних культур занимает 2,170 млн га

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Уборка урожая зерновых началась в Волгоградской области, зерновой клин с учетом поздних культур занимает 2,170 млн га. На стартовом этапе урожайность выше прошлогодних значений, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Первыми в уборку вступили аграрии 16 южных и юго-западных районов - Октябрьского, Котельниковского, Светлоярского, Чернышковского, начался обмолот зерна и в Заволжье. Ежедневно к уборке присоединяются новые хозяйства. Погодные условия складываются таким образом, что в самое ближайшее время к страде присоединятся и все остальные территории. Даже на стартовом этапе урожайность выше прошлогодних значений", - говорится в сообщении.

Зерно по состоянию на утро среды обмолочено на площади 167 тыс. га. Всего же уборочная площадь ранних сельскохозяйственных культур составляет 1,858 млн га, а весь зерновой клин с учетом поздних культур занимает 2,170 млн га. Ход полевых работ находится на постоянном контроле регионального оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Волгоградской области Василия Иванова.

Волгоградская область входит в число крупных аграрных регионов России. По данным областной администрации, в прошлом году в регионе, несмотря на майские заморозки, валовой сбор зерновых культур превысил 4 млн тонн (на уровне средних значений последних лет), второй год подряд отмечался высокий урожай технических культур - более 1,5 млн тонн. Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий области составил 1,146 млн тонн. Достижению таких результатов способствует увеличение мощностей хранения и переработки овощей и модернизация данной отрасли, развитие применения современных технологий, в том числе с помощью мер господдержки.