Гросси считает, что ЗАЭС не грозит судьба Чернобыльской АЭС

На этой электростанции были применены более современные технологии защиты в 1990-е годы, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Запорожской АЭС (ЗАЭС) не грозит катастрофический сценарий по примеру Чернобыля, поскольку на этой электростанции были применены более современные технологии защиты в 1990-е годы. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Rzeczpospolita.

"Это абсолютно иной случай, чем тот, который произошел около трех десятилетий назад - что-то подобное на Запорожской АЭС исключено. На этой электростанции используются гораздо более новые российские разработки 1990-х годов", - отметил Гросси. В то же время он обратил внимание на то, что риск катастрофы регионального масштаба не исключен, если "много ракет поразят станцию".

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.