Число поездок пользователей Whoosh за I полугодие снизилось на 10%

В то же время число зарегистрированных аккаунтов выросло на 26% - до около 30,5 млн, указали в компании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество поездок пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за I полугодие 2025 года снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составило 56,5 млн, включая 5,7 млн поездок в странах Южной Америки, где показатель вырос в 2,7 раза, следует из операционных результатов сервиса.

Число зарегистрированных аккаунтов выросло на 26% - до около 30,5 млн, в том числе 3,08 млн (+178% в годовом выражении) - в странах Южной Америки. Количество устройств увеличилось на 29% - до 240,1 тыс. средств индивидуальной мобильности, в том числе 10,4 тыс. (+29%) - в странах Южной Америки.

Количество поездок на активного пользователя в I полугодии снизилось на 4% - до 13 поездок. В странах Южной Америки показатель вырос на 12% - до 7,4 поездки.

По состоянию на 30 июня 2025 года сервис Whoosh присутствует в 71 локации по сравнению с 60 годом ранее.