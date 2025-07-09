Шадаев: система онлайн-подтверждения участия в СВО сократит время обработки

Время операции составит несколько секунд вместо четырех дней

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Система мгновенного подтверждения участия военного в СВО сократит время обработки данных с четырех дней до нескольких секунд. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании с участием министра обороны РФ Андрея Белоусова.

"Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определенный план работ по их цифровой трансформации", - сказал Шадаев. Как уточнили в МО РФ, "Шадаев в ходе совещания подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд".