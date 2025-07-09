Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует снижение

Курс юаня к рублю рос на 2,4 копейки, до 10,879 рубля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов. Как свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1%, до 2 727,98 пункта, индекс РТС также опускался на 1% - до 1 099,39 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,879 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 719,24 пункта (-1,32%), индекс РТС составлял 1 095,87 пункта (-1,32%). В это же время курс юаня незначительно замедлил рост и был на уровне 10,874 рубля (+1,9 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 1,37% и находился на уровне 2 717,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

Прогноз по фондовому рынку

"Сегодня на старте торгов не ожидаем существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что как минимум сдержит ее ослабление", - отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт полагает, что дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне $70 за баррель. В результате, как считают в ПСБ, сегодня пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля.

"Геополитика в очередной раз повернулась к "быкам" задом и будет давить на котировки. Мы ранее говорили, что время покупать еще не пришло", - считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов.

По его мнению, рубль продолжает оставаться "около локальных максимумов", что показывает усиленный приток валюты в страну потому, что ряд экспортеров продает валюту для выплаты дивидендов. "При этом спрос на нее со стороны импорта очень слабый", - добавил Антонов.