Bloomberg: Meta купила долю во владельце Ray Ban

Как утверждается в материале агентства, компании уже несколько лет сотрудничают в разработке умных очков

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской) приобрела миноритарный пакет акций компании EssilorLuxottica, которая владеет брендом Ray Ban и выпускает совместно с Meta очки с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, компания, сооснователем которой является предприниматель Марк Цукерберг, купила чуть менее 3% акций одного из крупнейших в мире производителей очков. При этом технологическая корпорация рассматривает возможность дальнейшего увеличения своей доли в EssilorLuxottica до примерно 5%. Как отмечает агентство, компании сотрудничают в разработке умных очков уже несколько лет и в 2021 году запустили в продажу очки со встроенными камерами и ИИ-ассистентом. В июне Meta выпустила новые умные очки совместно с брендом Oakley, также принадлежащим EssilorLuxottica.

Как утверждается в материале, наличие доли в компании предоставит Meta возможность более детального погружения в процесс производства, а также расширит ее доступ к глобальным сетям сбыта продукции.

В июне Bloomberg сообщал, что Цукерберг лично координирует набор специалистов в области искусственного интеллекта для создания суперИИ. Он намерен привлечь около 50 инженеров и исследователей для разработки Artificial General Intelligence (AGI, искусственного интеллекта общего назначения), способного выполнять широкий спектр когнитивных задач. Как отметило агентство, предприниматель рассчитывает использовать AGI не только в чат-ботах и очках Ray-Ban с ИИ, но и интегрировать его во все ключевые продукты Meta, включая рекламу и голосовые сервисы.

1 июля Bloomberg сообщил, что Марк Цукерберг объявил о создании специального подразделения Meta Superintelligence Labs (MSL), нацеленного на создание искусственного суперинтеллекта, который сможет выполнять поставленные перед ним задачи на уровне человека или даже лучше. Агентство отмечало, что в текущем году Цукерберг уделяет приоритетное внимание искусственному интеллекту и конкуренции в этой области с компаниями OpenAI и Google. В ближайшие годы Meta планирует выделить "сотни миллиардов" долларов на ИИ-проекты, поскольку считает это "самой важной технологией" на сегодняшний день.