В Приднестровье продлили до 9 августа режим чрезвычайного положения в экономике

Причина - чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в ПМР, указывается в заявлении парламента непризнанной республики

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Верховный совет (парламент) Приднестровья продлил режим чрезвычайного положения в экономике непризнанной республики, который был введен в декабре 2024 года в связи с прекращением транзита российского газа по территории Украины.

"ЧП в экономике продлено до 9 августа включительно. Причина - чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в ПМР (Приднестровскую Молдавскую Республику - прим. ТАСС), повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса", - информирует пресс-служба парламента.

Такое решение было утверждено по предложению президента Вадима Красносельского из-за "нестабильной ситуации" в сфере энергетики. Он объяснил, что в Приднестровье вынуждены экономить топливо на случай возможной задержки поставок газа, который закупается на европейских площадках. Благодаря финансовой помощи России газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая.

Особый правовой режим подразумевает запрет на экспорт энергоресурсов, установление особых правил их закупки и хранения. Также в этот период могут быть ограничены отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение финансовых средств.