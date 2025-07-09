Новак 9 июля обсудит с нефтяниками ситуацию на топливном рынке

Также темой станет анализ цен на нефтепродукты для сельхозтоваропроизводителей, особенно в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак проведет 9 июля в 11:00 мск совещание с ведомствами, нефтяными и транспортными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

Участники совещания обсудят механизм временного запрета на экспорт бензинов, баланс спроса и предложения нефтепродуктов, исполнение рекомендаций Минэнерго по поставкам бензина и дизтоплива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также проанализируют розничные цены на нефтепродукты на территориях Дальневосточного федерального округа.

Другими темами станут анализ цен на нефтепродукты для сельхозтоваропроизводителей, особенно в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Участники также утвердят рекомендуемые объемы поставки дизельного топлива и автомобильного бензина для проведения сельскохозяйственных механизированных работ в полевых условиях на основании заявок субъектов РФ и предложений нефтяных компаний.

Отдельным блоком участники обсудят текущую ситуацию в регионах и меры по недопущению роста цен на нефтепродукты выше уровня инфляции. Будут озвучены результаты мониторинга продаж топлива на бирже, анализа розничных цен, особенно в регионах, где отмечается рост цен на автозаправочных станциях.

Также представители ФАС и "Петербургской биржи" сообщат о результатах проработки вопроса установления норматива реализации 1% от объемов производства нефтепродуктов по сделкам, заключенным по поставочным фьючерсным договорам, в зачет действующих нормативов минимальных величин реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

В совещании примут участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минпромторга, а также руководители ключевых нефтяных и транспортных компаний, включая "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Транснефть" и РЖД.

О запрете экспорта

Ранее сообщалось, что одним из вопросом совещания может быть полный запрет экспорта бензина, в том числе со стороны его производителей. Источники ТАСС сообщали, что участники биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России на последнем заседании подняли этот вопрос.

Ранее Новак говорил, что правительство РФ в курсе идеи полного запрета экспорта бензина до октября, но пока не получало официальных обращений. Сейчас обсуждается только продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

Министерство энергетики России при этом выступило против введения полного запрета (сейчас ограничение действует только для непроизводителей) на экспорт бензина, считая эту меру избыточной в текущих рыночных условиях. Там заявили, что такое решение даже не рассматривается.

Ограничение экспорта бензина для всех, кроме производителей, действует в России до конца лета. Минэнерго России ранее предлагало продлить на сентябрь и октябрь запрет на экспорт бензина, но для непроизводителей.