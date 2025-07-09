CORE.XP: аренда офисов класса А в Москве подорожала на 40% за год

Наибольший объем свободных площадей офисов класса А - около 60% - приходится на объекты со ставкой до 30 тыс. рублей за кв. м в год, отметила руководитель департамента офисной недвижимости компании Ирина Хорошилова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ставки аренды качественных офисных площадей в ключевых районах Москвы выросли на 40% за год, сообщили ТАСС в консалтинговой компании CORE.XP.

"Средняя стоимость аренды офисов класса А в ключевых районах Москвы в июне 2025 года составила 45 тысяч рублей за кв. м - это на 40% больше, чем в июне 2024 года", - отмечается в сообщении.

Наибольший объем свободных площадей офисов класса А - около 60% - приходится на объекты со ставкой до 30 тыс. рублей за кв. м в год. Подобные офисы находятся за пределами МКАД и в отдаленных районах города, добавила в беседе с ТАСС старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Это свидетельствует о смещении доступного предложения на периферию.

"В то же время в премиальных локациях - Москва-Сити, Садовое кольцо, Ходынка, Ленинградский проспект и западные районы в пределах ТТК - свободных помещений почти нет - лишь 1-2%", - отметила Хорошилова. Около 20% предложения приходится на новостройки, где средняя арендная ставка достигает 40 тыс. рублей за кв. м в год, но арендаторам потребуются дополнительные вложения в отделку, добавила она.

Самые высокие темпы роста арендных ставок зафиксированы в центральных районах: в Москва-Сити цены выросли на 62% (до 68 тыс. рублей), на проспекте Мира - на 103% (до 61 тыс. рублей), в Пресненском районе - на 69% (до 49 тыс. рублей). Существенное подорожание также отмечено в районе Ходынского поля (+59%, до 54 тыс. рублей) и в районе Павелецкого вокзала (+34%, до 47 тыс. рублей).