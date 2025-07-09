Гросси предостерег Европу от попыток получения ядерного оружия

Потенциал для создания такого оружия существует во всей Западной Европе, указал глава МАГАТЭ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Европейские страны не должны пытаться получить ядерное оружие, это превратит мировой порядок в "закон джунглей". Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Если даже уже европейские страны подавали бы пример нарушения Договора о нераспространения ядерного оружия, мы бы быстро очнулись в мире, где 20-30 стран имеют ядерное оружие. Ведь потенциал для создания такого оружия существует во всей Западной Европе, во многих азиатских странах, а также в странах Персидского залива", - сказал Гросси. "Мы вернулись бы к закону джунглей, каждый действовал бы сам по себе. Тогда ядерное сдерживание перестало бы работать и это оружие было бы использовано", - пояснил он.

В начале марта 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов обсуждать со странами Европы вопрос использования французских возможностей ядерного сдерживания для защиты континента. Инициативой Макрона заинтересовались несколько европейских стран, в частности Польша. 7 марта польский премьер Дональд Туск сообщил о стремлении Варшавы получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика.