Мишустин: технологии Роскосмоса должны быть отечественными и качественными

Премьер-министр указал на "очень большое влияние на смежные отрасли" со стороны госкорпорации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работа Роскосмоса должна удовлетворять требованиям по качеству, а применяемые технологии должны быть отечественными. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем госкорпорации Дмитрием Бакановым.

"К деятельности Роскосмоса предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными и отвечать максимально высоким требованиям", - указал премьер.

Глава кабмина отметил "очень большое влияние на смежные отрасли" со стороны Роскосмоса, поскольку "корпорация занимается активно наукой, технологиями".