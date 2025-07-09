Румыния проведет аудит госкомпаний

Премьер-министр страны Илие Боложан отметил, что для республики неэффективные предприятия "представляют просто черную дыру", их "необходимо передать в частное управление"

БУХАРЕСТ, 9 июля. /ТАСС/. Все государственные компании Румынии в скором времени подвергнутся аудиту, не прошедшие проверку будут закрыты или переданы в частное управление. Об этом заявил премьер-министр страны Илие Боложан.

"Необходимо принимать управленческое решение <...>, которое заключается в том, что все компании будут подвергнуты аудиту. Те, которые с точки зрения экономического анализа имеют крупные активы, не приносят дохода, имеют отрицательный капитал, годами терпят убытки, должны быть попросту закрыты, так как для государства они представляют просто черную дыру", - сказал глава кабмина в интервью телеканалу Digi24.

Он добавил, что активы таких компаний "необходимо передать в частное управление", чтобы возросла их эффективность.

Экономия бюджетных средств связана с крупнейшим в ЕС бюджетным дефицитом - 9,3% ВВП. 7 июля правительство Румынии приняло первый пакет мер жесткой экономии с целью его сокращения, он предусматривает повышение налогов, замораживание зарплат и пенсий, отмену льгот и выплат. Экономическая политика правительства Боложана вызвала критику со стороны профсоюзов и различных ассоциаций. В Бухаресте и в ряде крупных городов Румынии проходят митинги против экономических мер правительства.