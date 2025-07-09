Объем хищений у россиян по схеме NFC Gate снизился за месяц в семь раз

Сбер и НСПК разработали и тиражировали онлайн-модель выявления мошеннической схемы с NFC Gate, в рамках которой НСПК прямо в транзакционном потоке подсвечивает подозрительные и потенциально мошеннические операции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме с использованием технологии NFC Gate удалось снизить с 3,3 млрд рублей почти в 7 раз за один месяц, до 0,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме с использованием технологии NFC Gate удалось снизить с 3,3 млрд рублей до 0,5 млрд рублей - то есть почти в 7 раз за один месяц. Добиться снижения объема хищений удалось благодаря быстрым и слаженным действиям банков и регуляторов, НСПК, правоохранительных органов и компаний-вендоров в сфере информационной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Также, по данным кредитной организации, Сбер и НСПК разработали и тиражировали онлайн-модель выявления мошеннической схемы с NFC Gate, в рамках которой НСПК прямо в транзакционном потоке подсвечивает подозрительные и потенциально мошеннические операции. "Банки со своей стороны совместно отработали подход по блокировке дропов по данной схеме, ЦБ сформулировал и тиражировал на финансовый рынок рекомендации и указания по борьбе со схемой. В целом были разработаны совместные механизмы защиты, ряд важных шагов по противодействию предприняли также правоохранительные органы и вендоры, работающие в сфере кибербезопасности", - подчеркнули в пресс-службе "Сбера".

Суть схемы заключается в том, что телефонные мошенники предлагали установить специальное приложение на Android-смартфон. После этого жертву просят приложить свою банковскую карту к телефону и ввести PIN-код. При этом мошенники успокаивают жертву: карта остается у нее на руках, поэтому PIN-код вводить не опасно. На самом деле приложение считывает данные карты через NFC и передает их мошенникам, которые в этот момент находятся у банкомата в любой точке мира. Злоумышленники прикладывает свое устройство с таким же приложением к терминалу банкомата, после ввода PIN-кода преступник получает доступ к ее личному кабинету и может снять средства со счетов.

Также активно распространяется обратная схема, когда на телефон жертвы устанавливается вредоносное ПО, которое ретранслирует сигнал с карты мошенника на его устройство. В этом случае жертву с заранее снятыми наличными направляют к банкомату. Там она прикладывает устройство к терминалу и вносит деньги, думая, что средства идут на якобы "безопасный счет, а на самом деле они уходят на карту злоумышленника".