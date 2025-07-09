В Марий Эл на ремонт крыши дома детского творчества выделили свыше 10 млн рублей

Глава республики Юрий Зайцев отметил, что объекты, требующие внимания, есть и в других муниципалитетах региона

ЙОШКАР-ОЛА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 10 млн рублей выделили власти Марий Эл на ремонт крыши дома детского творчества в Козьмодемьянске. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, подводя итоги своей рабочей поездки в Горномарийский район.

"Чтобы успеть провести работы до наступления сезона дождей, принял решение выделить на замену кровли 10,6 млн рублей, проектно-сметная документация готова, ремонт планируем начать в ближайшее время", - сказал Зайцев. Он назвал дом детского творчества объектом "важным и нужным для города", так как это учреждение дополнительного образования посещают свыше 1 тыс. ребят в возрасте от 4 до 18 лет. "Коллективы дома детского творчества активно участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах, неоднократно становились призерами и победителями", - подчеркнул Зайцев.

В то же время, глава региона заметил, что объекты, требующие внимания, есть и в других муниципалитетах республики. "Читаю обращения граждан, в том числе в социальных сетях, общаюсь с жителями, узнаю о проблемах у глав районов: важно, что взаимодействие с населением, активная гражданская позиция и неравнодушие людей помогают решать актуальных вопросы, преображать города и села нашей республики", - сказал Зайцев.

Ранее в части планов властей по ремонту и реконструкции культурных объектов, глава региона сообщал, что в текущем году пройдет капремонт в Марийском национальном театре драмы им.Шкетана, реконструкция книгохранилища Национальной библиотеки им.Чавайна, обновление детской школы искусств в Новом Торъяле и ремонт дома культуры в селе Нежнур Килемарского района.