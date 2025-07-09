В Красноярске отложили рассмотрение иска мэрии на 0,5 млрд рублей

Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска о взыскании субсидии за работы по переводу частных домов в Красноярске с печного отопления на более экологичные виды топлива

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска департамента городского хозяйства администрации Красноярска о взыскании более 500 млн рублей субсидии с Центрального проектно-технологического института за работы по переводу частных домов с печного отопления на более экологичные виды топлива. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В мае департамент мэрии обратился в арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании 549,6 млн рублей субсидии и 4,7 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Предварительные слушания начались 24 июня, тогда в деле объявлялся несколько раз перерыв.

"В судебном заседании объявлен перерыв до 14:00 (10:00 мск) 14 июля", - говорится в сообщении, по итогам заседания в среду, 9 июля. Согласно данным картотеки суда, истцом по делу выступает департамент мэрии, ответчиком - проектный институт, третьих лиц в деле в настоящий момент нет.

По информации суда, департамент указал, что в рамках федерального проекта "Чистый воздух" в Красноярском крае реализуется государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", предполагающая в том числе предоставление субсидий "юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территории г. Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления".

В декабре 2023 года между департаментом и институтом было заключено соглашение о предоставлении соответствующей субсидии из бюджета муниципалитета для перевода в срок до декабря 2024 года 1 115 частных домовладений с печного или угольного отопления на автоматизированные твердотопливные котлы. Но, по мнению истца, 37,3 млн рублей из субсидии были потрачены на нецелевые расходы - зарплаты и командировки сотрудникам ответчика, аренду оргтехники. Также отсутствовала документация по монтажу котлов, а в 292 домах оборудование было установлено некачественно. Иск был принят к производству, предварительное рассмотрение дела начнется 24 июня.

О проекте "Чистый воздух"

Частный сектор с печным отоплением наряду с автомобильным транспортом, промышленными предприятиями, угольной генерацией относится к основным источникам загрязнения воздуха в Красноярске.

Федеральный проект "Чистый воздух" проводится в России с 2019 года. На начальном этапе в него вошли 12 городов - промышленных центров с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В этих городах действуют комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, а совокупный объем опасных выбросов по итогам 2024 года здесь уменьшился в среднем на 20,2%.