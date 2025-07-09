Чибис: трансарктический транспортный коридор должен быть конкурентоспособным

Губернатор Мурманской области отметил, что его развитие должно быть комплексным

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Трансарктический транспортный коридор (ТТК) должен быть конкурентоспособным, а его развитие комплексным, включая создание логистической и портовой инфраструктуры, а также геологоразведку сырьевых ресурсов как грузовой базы Севморпути. Об этом сообщил глава комиссии Госсовета по вопросам развития Арктики и Северного морского пути, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президент РФ по итогам поездки в Мурманск в марте поручил разработать модель формирования Трансарктического транспортного коридора из Санкт-Петербурга во Владивосток через Мурманск и Архангельск. При определении модели работы кабмин и Росатом должны назначить инфраструктурного оператора, выработать систему оценки эффективности, рассчитать конкурентоспособность на глобальном рынке - в том числе субсидируя тарифы на ледокольную перевозку.

"Крайне важный вопрос по финансово-экономической модели, потому что задача сделать Трансарктический транспортный коридор, включающий в себя Северный морской путь от Санкт-Петербурга через Мурманск во Владивосток конкурентоспособным, в том числе для транзитных групп грузов. Трансарктический транспортный коридор - это, конечно, вопрос комплексности подхода, включая и развитие экономических проектов, минеральной сырьевой базы, а для этого можно увеличивать и инвестировать в геологоразведку, и, конечно же, создание необходимого транспортного каркаса в Арктике: портов, железнодорожных подходов, развития речных маршрутов", - сказал Чибис в ходе заседания комиссии.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Его длина - 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.