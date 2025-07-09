Индекс Мосбиржи опускался ниже 2 700 пунктов впервые с 26 мая

По данным на 13:16 мск показатель падал на 2,04%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной биржевой сессии опускался ниже 2 700 пунктов впервые с 26 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:16 мск, индекс Мосбиржи снижался на 2,04% - до 2 699,46 пункта. К 13:33 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 706,16 пункта (-1,79%), а индекс РТС снижался до 1 090,59 пункта (-1,79%).

В то же время индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опускался ниже 2 700 впервые с 27 мая 2025 года.

В начале основной торговой сессии индекс РТС снижался на 0,28% - до 1 099,87 пункта, индекс Мосбиржи - также на 0,28%, до 2 748,39 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,19% и находился на уровне 2 750,97 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.