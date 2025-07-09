Минпромторг и торговые сети призвали установить "вилку" цен на значимые товары

Речь идет о продуктах "борщевого" набора, необходимых как для дальнейшего пищевого производства, так и в огромных количествах, реализуемых розницей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ и торговые сети предлагают установить механизм, который фиксирует диапазон цен от минимальной до максимальной не только на продукты "борщевого" набора, но и на социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов сетей с поставщиками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России и торговые сети сами выступили с инициативой установить вилку цен (минимальную и максимальную цену, по которым производители могут продавать выращенную ими продукцию) по ключевой для потребительского рынка сельскохозяйственной продукции", - отметили в министерстве.

В Минпромторге отметили, что речь идет о продуктах "борщевого" набора, необходимых как для дальнейшего пищевого производства, так и в огромных количествах, реализуемых розницей, а также о наиболее важных с точки зрения потребительской корзины продуктов или "социально значимых товарах".

"Такие продукты подвержены существенным "ценовым колебаниям" в силу сезонного фактора, возможных неурожаев и так далее", - подчеркнули в министерстве.

Целью такого механизма является создание условий, "при которых сельхозпроизводители будут иметь гарантированную рентабельность и планировать свои вложения в дальнейшее выращивание урожая за счет долгосрочных контрактов". "Торговым сетям это позволило бы заключать долгосрочные контракты с производителями с пониманием цены наперед", - заключили в Минпромторге.

Ранее о разработке предложений о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи "борщевого" набора сообщал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов в интервью "Российской газете". Тогда он также отмечал, что в дальнейшем механизм может быть распространен на другие категории товаров.