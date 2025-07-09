Заседание по делу о банкротстве Промтрансбанка отложили по ходатайству акционера

Следующее заседание пройдет 23 июля

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство ООО "Промфинтранс", владеющего более 61% акций банка Промтрансбанк, об участии в деле по банкротству финучреждения. Судебное заседание отложено на 23 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель ООО "Промфинтранс" сообщил, что на основании выписки из ЕГРЮЛ общество обладает долей в размере более 61% в уставном капитале банка, имея статус "контролирующего лица должника". Он попросил привлечь организацию к участию в деле. Представители Агентства по страхованию вкладов и Центрального банка РФ возразили против ходатайства, в основном апеллируя возможным срывом двухмесячного срока, который установлен законом для рассмотрения дел о банкротстве.

"Суд определил - удовлетворить данное ходатайство, привлечь ООО "Промфинтранс" к участию в деле <…> о банкротстве ООО Промтрансбанк", - зачитал определение судья.

Далее суд удовлетворил ходатайство ООО "Промфинтранс" об отложении заседания для предоставления обоснованного отзыва на требование признания должника банкротом, выработки позиции и ознакомления с материалами дела. Следующее заседание назначено на 23 июля.

15 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Промтрансбанк. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Выплаты вкладчикам начались с 18 апреля.