Акции "Русгидро" перешли к росту на фоне встречи Путина с главой компании

По состоянию на 12:50 мск бумаги перешли к росту и торговались на уровне 0,4547 рубля за бумагу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Акции "Русгидро" на Московской бирже перешли к росту, свидетельствуют данные торгов. Положительная динамика отмечена на фоне планирующейся встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором "Русгидро" Виктором Хмариным.

По данным на 11:50 мск, до сообщения о встрече, акции компании снижались на 2,1%, до 0,4386 руб. По состоянию на 12:50 мск бумаги компании перешли к росту и торговались на уровне 0,4547 руб. за бумагу (+1,5%). К 13:25 мск бумаги компании немного замедлили рост и находились на отметке 0,4529 руб. (+1,09%) за бумагу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин сегодня встретится с Хмариным.

О компании

Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).