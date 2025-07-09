ИРНИТУ за два года выполнил более 50 заказов на импортозамещающее оборудование

Ректор вуза Михаил Корняков отметил, что поступают новые заявки от компаний

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Инженеры и конструкторы иркутского политеха за последние два года выполнили более 50 заказов на изготовление импортозамещающих узлов и оборудования для промышленных предприятий Приангарья, в том числе горнодобывающих и нефтяных. Об этом сообщил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Михаил Корняков во время посещения вуза губернатором региона Игорем Кобзевым.

"Мы выполнили более 50 проектов на общую сумму порядка 500 млн рублей в интересах компаний региона, таких как нефтяные, горнодобывающие, которые требуют импортозамещения своего оборудования. Это концентраторы, сгустители, флотомашины. Спрос [на импортозамещающее оборудование] растет, поступают новые заявки от компаний", - сказал Корняков.

В частности, в вузе разработали маслоагрегат для предприятий нефтегазовой отрасли Приангарья. Сейчас решается вопрос по промышленному изготовлению такого оборудования. Также в числе разработок - станция профилирования шахтных стволов для горнодобывающих предприятий, разрабатывающих месторождения подземным способом, высокотехнологичная электронная сверлильная машина с автоматической подачей, которая сверлит авиационные пакеты.

"Президент РФ Владимир Путин поставил задачи по формированию технологического суверенитета страны, развитию политики импортозамещения в критически важных отраслях экономики. В Иркутской области работают инжиниринговые центры, которые выполняют прикладные задачи реального сектора экономики", - сказал Кобзев, отметив, что для достижения поставленных задач по формированию технологического суверенитета необходимы высококвалифицированные кадры. ИРНИТУ готовит таких специалистов, в вузе повышают квалификацию сотрудники предприятий высокотехнологичных отраслей, в частности, это авиастроение, двигателестроение, судостроение.

По словам Кобзева, регион будет претендовать на федеральную поддержку на создание передовых инженерных школ - образовательных учреждений для подготовки высококвалифицированных кадров. Также в кадровом вопросе, по его мнению, могло бы помочь создание своего рода вузовских филиалов в общеобразовательных и средне-специальных учебных заведениях для воспитания и подготовки будущих ученых со школьной скамьи. Кроме того, правительство области готово сопровождать заявки ученых на получение федеральных грантов и помочь выстроить диалог с бизнесом, который будет давать науке заказы.