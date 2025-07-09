Григоренко заявил о согласии депутатов по законопроекту о платформенной экономике

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ напомнил, что президент Владимир Путин поручил ускорить принятие документа и правительство совместно с депутатами уже приступили к выполнению этой задачи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Принятие Госдумой законопроекта о платформенной экономике в первом чтении доказывает, что правительство и депутаты одинаково видят цель регулирования, заявил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он напомнил, что президент поручил ускорить принятие закона о платформенной экономике, и правительство совместно с депутатами уже приступили к выполнению этой задачи. "На прошлой неделе мы внесли инициативу в Государственную Думу, а уже сегодня проект закона принят в первом чтении. Такая оперативность доказывает, что мы с депутатским корпусом видим цель регулирования одинаково. Это защита прав и интересов наших граждан: покупателей, продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и в целом всех участников платформенной экономики", - сказал Григоренко.

Законопроектом определяются основные понятия, ранее не установленные законодательством РФ, в том числе понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Определяется понятие "цифровая платформа" - это информационная система или сайт в интернете, и (или) программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.