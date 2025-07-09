Польша попросит ЕК оштрафовать xAI Маска из-за чат-бота Grok

Как утверждает радиостанции RMF24, после недавнего обновления чат-бот стал использовать оскорбления в отношении известных польских политиков, в том числе премьера Дональда Туска

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Польши направят в Еврокомиссию просьбу наложить штраф на компанию xAI Илона Маска в связи с разжигающими ненависть к польскому правительству ответами чат-бота Grok. Об этом заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции RMF24.

"Министерство цифровизации Польши обратится в Еврокомиссию с обоснованием нарушений с тем, чтобы ЕК это проверила и, возможно, наложила штраф на X", - сообщил министр. "Я читал о том, что происходит, и у меня сложилось впечатление, что мы выходим на новый уровень разжигания ненависти, который управляется алгоритмами, закрывать на это глаза будет ошибкой. <...> Свобода слова принадлежит человеку, а не искусственному интеллекту", - добавил он.

Как утверждает RMF24, чат-бот Grok после недавнего обновления стал использовать оскорбления в отношении известных польских политиков, в том числе премьера Дональда Туска.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени. В ночь на четверг компания представит очередную версию чат-бота Grok 4.