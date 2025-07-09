Решетников: платформы увеличивают метаболизм экономики

При этом министр экономического развития России указал, что платформы необходимы российскому рынку труда

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Платформы увеличивают метаболизм экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в Госдуме в ходе первого чтения законопроекта о платформенной экономике.

"Цифровые платформы увеличивают метаболизм экономики", - сказал министр.

При этом он указал, что платформы необходимы российскому рынку труда. "Напоминаю, что сейчас у нас трудодефицитная экономика. Масштаб развития платформ привел к тому, что они стали регулятором доступа на рынок труда", - отметил Решетников.