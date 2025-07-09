Новак поручил ведомствам реализовать некоторые меры на рынке нефтепродуктов

В частности, вице-премьер России поручил компаниям своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания с ведомствами и нефтяными компаниями поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС с учетом обязательных расходов заправок, а РЖД решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара, сообщает правительство России.

Новак также поручил нефтяным компаниям своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива.

"Нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей в летний период и первые месяцы осени. Для этого необходимо обеспечить его равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Они должны приобретать нефтепродукты по прямым договорам", - заявил он.

На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.

По информации Минэнерго, цены на дизельное топливо и бензин остаются стабильными - в пределах инфляции. Поставки сельхозпроизводителям в период уборочной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются. Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка.

О запрете экспорта

Ранее сообщалось, что одним из вопросом совещания может быть полный запрет экспорта бензина, в том числе со стороны его производителей. Источники ТАСС сообщали, что участники биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России на последнем заседании подняли этот вопрос.

Новак говорил, что правительство РФ в курсе идеи полного запрета экспорта бензина до октября, но пока не получало официальных обращений. Сейчас обсуждается только продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

Министерство энергетики России при этом выступило против введения полного запрета (сейчас ограничение действует только для непроизводителей) на экспорт бензина, считая эту меру избыточной в текущих рыночных условиях. Там заявили, что такое решение даже не рассматривается.

Ограничение экспорта бензина для всех, кроме производителей, действует в России до конца лета. Минэнерго РФ ранее предлагало продлить на сентябрь и октябрь запрет на экспорт бензина, но для непроизводителей.