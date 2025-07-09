Пакистан хочет "открыть двери" для российских электромобилей

В республике разработана новая политика в этой сфере, указал спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пакистан заинтересован в "открытии дверей" для автомобилей из России, особенно автобусов. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

"Мы хотели бы открыть двери для российских электромобилей, особенно автобусов, так как у нас разработана новая политика в этой сфере", - отметил он.

Спецпомощник подчеркнул, что Пакистан находится на завершающей стадии разработки новой промышленной политики, в которой активно поощряются иностранные инвестиции. "Мы создаем механизмы защиты для иностранных инвесторов, чтобы обеспечить сохранность их капитала, и хотим сделать Пакистан благоприятным местом для инвестиций, где инвесторы чувствуют себя в безопасности", - добавил он.

"Пакистан стремится развивать двусторонние отношения и экономические связи с Россией. Было проведено множество обменов делегациями, и мы ведем переговоры по ряду отраслей: это и сельскохозяйственная продукция, и химическая продукция, и лекарственные препараты, в том числе инсулин. Нас очень интересует кибербезопасность, мы заинтересованы в потенциале России в области информационных технологий и искусственного интеллекта", - рассказал он.