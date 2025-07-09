Пакистан настроен построить с Россией в Карачи сталелитейный завод

Спецпомощник премьер-министра республики по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан напомнил, что прошлое подобное предприятие мощностью 1 млн тонн прекратило работу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Исламабад хотел бы построить совместно с Россией в Карачи сталелитейный завод. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

"Мы еще ничего не подписывали, но речь идет о сталелитейном заводе - предприятии мощностью 1 млн тонн, которое было построено россиянами в Пакистане в начале 80-х годов. Этот завод прекратил работу, и мы хотели бы наладить или возобновить сотрудничество с Россией в промышленной сфере, чтобы восстановить этот завод или построить новый", - отметил он.

Спецпомощник премьера подчеркнул, что у сторон есть предварительное технико-экономическое обоснование. "Я нахожусь здесь [в России], чтобы обсудить подписание соглашения по техническому и коммерческому ТЭО, которое в дальнейшем приведет к заключению контракта. Мы уже три месяца взаимодействуем с российской компанией, и у нас есть хорошие результаты".