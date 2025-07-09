Лауреатом премии "Промышленная робототехника 2025" стал технопарк профобразования в Калуге

Такая отраслевая премия вручалась впервые

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Лауреатом премии "Промышленная робототехника 2025" в номинации "Лучший образовательный проект" стал Федеральный технопарк профобразования в Калуге, церемония вручения премии прошла в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2025", передает корреспондент ТАСС.

Технопарки были созданы в Калуге и Нижнем Новгороде в рамках "Профессионалитета" нацпроекта "Молодежь и дети". По поручению Минпросвещения РФ оператором технопарков выступает Институт развития профессионального образования (ИРПО).

Отраслевая премия "Промышленная робототехника" вручалась впервые. Калужскому технопарку награда присуждена за образовательный проект "Бесшовная модель подготовки кадров в сфере робототехники".

"Подготовка специалистов в сфере робототехники - это вклад в технологическое лидерство страны, а проект федерального технопарка - ответ на реальный кадровый запрос промышленности", - рассказала ТАСС директор калужского филиала ИРПО и директор технопарка Маргарита Скворцова.

По ее словам, бесшовная модель подготовки кадров в технопарке охватывает все этапы подготовки специалистов для отрасли - от ранней профориентации школьников до повышения квалификации действующих сотрудников предприятий. "Обучение ведется с использованием промышленного оборудования, симуляторов и реальных производственных кейсов. В проекте задействованы четыре лаборатории - промышленной, прикладной, мобильной робототехники и мехатроники. Для обучения доступны пять образовательных программ, включая курсы по программированию, машинному зрению и эксплуатации роботизированных систем", - пояснила она.

"Наша задача - не просто обучать управлению роботами, а формировать инженерную культуру и мышление. Робототехника - это язык современной промышленности, и мы учим на нем говорить свободно", - рассказал ТАСС заведующий лабораторией робототехники Федерального технопарка профессионального образования в Калуге Виктор Негрустуев, отметив, что на сегодняшний день в проекте приняли участие 925 человек, среди которых школьники, студенты колледжей и вузов, сотрудники промышленных предприятий.