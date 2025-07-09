Эксперт Серебрянникова: "Стартап как диплом" дает студентам узнать запросы потребителей

Ключевая задача проекта - вовлечение студентов в командную разработку решений, отметила директор проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Участие во всероссийском конкурсе "Стартап как диплом" дает студентам уже на этапе обучения возможность столкнуться с решением задач реального сектора экономики и узнать актуальные запросы потребителей. Такое мнение высказала директор проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова в ходе сессии на Международной промышленной выставке "Иннопром".

"["Стартап как диплом"] - это не просто конкурс, это способ соединить академические знания с практикой, создать продукт, который может быть востребован на рынке. <…> Это такая трансформация образовательного процесса, когда уже на этапе получения образования в университете у них [студентов] есть возможность почувствовать реальность экономики, реальность запросов потребителя, научить создавать те решения, которые будут необходимы и востребованы", - отметила она на сессии "Совершенствование системы трансфера технологий: интеграция науки и бизнеса".

По ее словам, ключевая задача проекта - вовлечение студентов в командную разработку решений. Формирование междисциплинарных проектных команд дает студентам не только профессиональный опыт, но и возможность коммуникации с будущими корпоративными партнерами. "Когда студенты из разных направлений подготовки объединяются для создания одного продукта - это уже высокий образовательный результат. Такие команды способны решать не только собственные стартап-задачи, но и задачи бизнеса", - подчеркнула Серебрянникова.

По словам и.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Ильи Обабкова, формат конкурса "Стартап как диплом" учит студентов принимать ответственность за результат и не бояться ошибок.

Всего на конкурс "Стартап как диплом", организаторами которого выступают Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ, в этом году поступило более 900 заявок от студенческих команд из 178 университетов. В течение трех месяцев участники являлись слушателями программы "Стартап как диплом" - ребята освоили программу повышения квалификации "Основы технологического предпринимательства", участвовали в выездном стартап-интенсиве "Иннодайвинг PRO", совершенствовали свои проекты. Церемония награждения финалистов состоялась в Москве в конце июня.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.